В МГМУ им. Сеченова создали приложение для определения группы крови по фото

Ученые из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ разработали программу для дистанционного определения группы крови: медицинскому работнику будет достаточно загрузить в приложение фото образца крови, смешанного с реактивом.
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