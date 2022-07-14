Держдепартамент США: всі, хто пов'язаний із Путіним, ризикують опинитися під санкціями

Володимир Путін та Аліна Кабаєва. Держдепартамент США: всі, хто пов'язаний з Путіним, ризикують опинитися під санкціями Представники зовнішньополітичного відомства прокоментували можливість запровадження Вашингтоном санкцій проти Аліни Кабаєвої Заступник помічника держсекретаря США Ерік Вудхаус (Erik Woodhouse) у середу прокоментував санкції проти Аліни Кабаєвої, введені кількома країнами з початку відкритої фази війни Росії проти України.