24Journal.ru Интересное

12 подписчиков

Держдепартамент США: всі, хто пов'язаний із Путіним, ризикують опинитися під санкціями

Володимир Путін та Аліна Кабаєва.   Держдепартамент США: всі, хто пов'язаний з Путіним, ризикують опинитися під санкціями Представники зовнішньополітичного відомства прокоментували можливість запровадження Вашингтоном санкцій проти Аліни Кабаєвої Заступник помічника держсекретаря США Ерік Вудхаус (Erik Woodhouse) у середу прокоментував санкції проти Аліни Кабаєвої, введені кількома країнами з початку відкритої фази війни Росії проти України.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх