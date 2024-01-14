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  • Геннадий
    ...исправил свадьбу - один миллион на пять...??Коммунальный колл...
  • Александр Миронов
    Держать в готовности оперативный инструмент. Это ж беспредельщики и воры. И если с ними, как и раньше, нам вести пе...Если всякого рода...
  • Олег Шабалин
    Неужто либераста выпустят?Подложил "свинью"...

Если всякого рода риши сунаки вконец разозлят Россию, Британия исчезнет так же как Атлантида

Если всякого рода риши сунаки вконец разозлят Россию, Британия исчезнет так же как Атлантида

Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением Лондону выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с визитом британского главаря Риши Сунака в Киев.

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Комментарии
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НС
Надежда Савинкова
Хорошо сказал!
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1 час.
Татьяна Иванова
Давно пора  отправить на дно и поглубже .
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1 час.
Александр Миронов
Держать в готовности оперативный инструмент. Это ж беспредельщики и воры. И если с ними, как и раньше, нам вести переговоры, На джентльменское надеясь слово, соглашение, Опять придётся начинать от разрушения : Восстанавливать страну и суверенитет, Экономику, международный паритет, Выслушивать от Гегемона, сателлитов Скабрезный лай, дурные твиты. Противостоянье с наглым НАТО – А ей, России, это разве надо?.. Печать, сургуч и подпись хорошо, конечно. Но не расслабляться, не верить сургучу беспечно. Под ним скрывается всё тот же надменный джентльмен, Который в расширении напрягся, ждёт момент. Обязательно, на всякий случай, на случай расширения – Держать в готовности оперативный инструмент для оскопления. МАЛ
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19 мин.

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