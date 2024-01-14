Если всякого рода риши сунаки вконец разозлят Россию, Британия исчезнет так же как Атлантида

Александр Миронов

Держать в готовности оперативный инструмент. Это ж беспредельщики и воры. И если с ними, как и раньше, нам вести переговоры, На джентльменское надеясь слово, соглашение, Опять придётся начинать от разрушения : Восстанавливать страну и суверенитет, Экономику, международный паритет, Выслушивать от Гегемона, сателлитов Скабрезный лай, дурные твиты. Противостоянье с наглым НАТО – А ей, России, это разве надо?.. Печать, сургуч и подпись хорошо, конечно. Но не расслабляться, не верить сургучу беспечно. Под ним скрывается всё тот же надменный джентльмен, Который в расширении напрягся, ждёт момент. Обязательно, на всякий случай, на случай расширения – Держать в готовности оперативный инструмент для оскопления. МАЛ