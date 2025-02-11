Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пусть Трамп жрет датчан, а мы посмотрим: Россия отказывается защищать права Дании на Гренландию

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Комментарии
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Valery Budarin
Свои собаки дерутся, чужая не мешай! И это - правильно 😜
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11 час.
В С
Но, палки пендосам мы должны вставлять. А то очень уж лихо они засуетились.
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9 час.
Галина Дьячина
а нас то каким боком касается..
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6 час.
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