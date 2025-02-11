Пусть Трамп жрет датчан, а мы посмотрим: Россия отказывается защищать права Дании на Гренландию

Дональд Трамп, 20 января официально ставший президентом США, еще до инаугурации заявил свои претензии на ряд близлежащих территорий.
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