На Западе предрекли исчезновение НАТО после падения империи США. Эксперт уверен, что расколоть Россию не получится.
Расколоть Россию не получится: НАТО исчезнет после падения империи США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Какая бредятина гуляет по интернету, тьфу стог раз. Я, как и подавляющее большинство граждан России, не люблю США, Но верить в то, что они скоро рухнут, это за гранью разума.Это всё же вторая экономика мира
Ответить
17 час.
Владимир Алтайцев
А Россия давно расколота - с одной стороны 1% населения, которому принадлежит 74% всех богатств России, а с другой стороны 99%, которые владеют лишь 26% всех средств РФ.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии