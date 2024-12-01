Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  Россия  давно  расколота -  с одной  стороны 1%  населения, которому принадлежит  74%  всех  богатств России, а с ...Расколоть Россию ...
  • Владимир Алтайцев
    Какая  бредятина  гуляет по интернету, тьфу стог раз. Я, как и подавляющее большинство  граждан  России, не  люблю  С...Расколоть Россию ...
  • Игорь М
    мечты одноглазогоПора бить "Орешни...

Расколоть Россию не получится: НАТО исчезнет после падения империи США

Расколоть Россию не получится: НАТО исчезнет после падения империи США

На Западе предрекли исчезновение НАТО после падения империи США. Эксперт уверен, что расколоть Россию не получится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Какая  бредятина  гуляет по интернету, тьфу стог раз. Я, как и подавляющее большинство  граждан  России, не  люблю  США, Но  верить в то, что они скоро  рухнут, это за  гранью  разума.Это  всё  же  вторая  экономика мира
Ответить
17 час.
Владимир Алтайцев
А  Россия  давно  расколота -  с одной  стороны 1%  населения, которому принадлежит  74%  всех  богатств России, а с  другой  стороны 99%, которые  владеют  лишь 26%  всех  средств  РФ.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх