Заманила в лес, придушила и пошла искать его на «Жди меня». «Безутешная» мать сядет за убийство сына

В Башкирии прошел суд над матерью 11-летнего мальчика, которая убила его в лесу. Ей удавалось заметать следы и скрывать все в тайне на протяжении долгого периода.
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