«Работа повышенного риска». Ветеранские льготы получат больше российских военных

Статус ветерана боевых действий предложено присваивать спасателям МЧС, принимавшим участие в спецоперации на территории Украины, ЛДНР и новых российских регионов, а также сотрудникам военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, проработавших в них не менее полугода.