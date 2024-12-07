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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Работа повышенного риска». Ветеранские льготы получат больше российских военных

«Работа повышенного риска». Ветеранские льготы получат больше российских военных

Статус ветерана боевых действий предложено присваивать спасателям МЧС, принимавшим участие в спецоперации на территории Украины, ЛДНР и новых российских регионов, а также сотрудникам военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, проработавших в них не менее полугода.

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