Более 380 кандидатов выдвинулись на выборы в Мосгордуму

Регистрация кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу завершилась 17 июля. Всего выдвинулись 389 кандидатов, из которых 291 от политических партий, а 98 – самовыдвиженцы, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.
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