В КНР отметили положительную динамику российско-китайских отношений

Российско-китайские отношения выйдут на новый уровень и будут работать на дальнейшую стабилизацию международных отношений, заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь на презентации доклада «Российско-китайские отношения в новую эпоху».
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