Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на «Уралтрансмаше»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Екатеринбург. В ходе своего визита он проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем, вроде 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация» и других.
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