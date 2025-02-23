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Царьград

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Дания выделит Украине дополнительно $56,8 млн на гуманитарную помощь и восстановление

Дания выделит Украине дополнительно $56,8 млн на гуманитарную помощь и восстановление

Правительство Дании объявило о выделении Киеву дополнительных средств на гуманитарную помощь и восстановление страны.

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