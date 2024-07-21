«Крупнейшее отключение» в истории: как Китай может отключить глобальную сеть связи и повергнуть мир в хаос

Фото: newstoday24.ru Серия загадочных инцидентов от Балтийского до Красного моря, связанных с продолжающимися конфликтами между Россией и Украиной с одной стороны, и Израилем и ХАМАС с другой, по-видимому, вызвала опасения повторения подобных инцидентов между Китаем и Тайванем в Индо-Тихоокеанском регионе.