Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Жителям Москвы рекомендуют доверять только официальным данным Мэр столицы Сергей Собянин информирует о том, что в нескольких зданиях Москвы произошли незначительные повреждения утром 30 мая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
Жителям Москвы рекомендуют доверять только официальным данным Мэр столицы Сергей Собянин информирует о том, что в нескольких зданиях Москвы произошли незначительные повреждения утром 30 мая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
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