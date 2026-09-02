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Начался прием заявок на конкурсы президентских грантов 2027 года

Начался прием заявок на конкурсы президентских грантов 2027 года. Об этом 2 сентября рассказала пресс-секретарь Фонда президентских грантов и Президентского фонда природы Наталья Галанина.

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