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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области полицейские приняли участие в заседании круглого стола «Значимый взрослый»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Ростовской области области приняли участие в заседании круглого стола «Значимый взрослый».

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