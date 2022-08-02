Политолог Жарихин назвал главный просчет санкций Британии против авиации России

Санкции Великобритании против авиационной отрасли России могут обернуться неожиданным и крайне приятным для Москвы эффектом, заявил заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин, передает ФАН.
Санкции Великобритании против авиационной отрасли России могут обернуться неожиданным и крайне приятным для Москвы эффектом, заявил заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин, передает ФАН.
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