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«Ее жених погиб за две недели до свадьбы, а она потеряла ребенка»: что произошло с Людмилой Шевель

«Ее жених погиб за две недели до свадьбы, а она потеряла ребенка»: что произошло с Людмилой Шевель

Людмилу Шевель зрители хорошо помнят по советским фильмам «Одиноким предоставляется общежитие», «Где находится нофелет?» и другим картинам.

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