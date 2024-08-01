Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили огневые точки ВСУ на ореховском направлении

Расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Днепр» уничтожили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении для недопущения ударов по мирному населению Запорожской области.
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