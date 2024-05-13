Новость о смене Шойгу заняла первые полосы зарубежных СМИ

Новость о том, что президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря Совета безопасности РФ, оказалась на первых полосах иностранных СМИ, среди которых британские Daily Mail, Teleraph, Guardian, Financial Times и телеканал Sky News, а также американские NBC и CNN, польские Rzeczpospolita и Onet.