Новость о смене Шойгу заняла первые полосы зарубежных СМИ

Новость о том, что президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря Совета безопасности РФ, оказалась на первых полосах иностранных СМИ, среди которых британские Daily Mail, Teleraph, Guardian, Financial Times и телеканал Sky News, а также американские NBC и CNN, польские Rzeczpospolita и Onet.
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