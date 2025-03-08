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Кто сказал, что слабый пол — это женщины? Вот 13 фотодоказательств обратного

Кто сказал, что слабый пол — это женщины? Вот 13 фотодоказательств обратного

Международный женский день, как известно, родился не на пустом месте. В первую очередь этот праздник — дань уважения женщинам, которые не побоялись выступить против общественных устоев и добились равенства в правах с мужчинами.

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