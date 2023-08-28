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Мастер по ремонту подсказал, как сделать эффект коры дерева

Мастер по ремонту подсказал, как сделать эффект коры дерева

Сделать декоративный валик, который будет имитировать кору дерева, проще простого! Для этого вам нужно будет купить в магазине обычный резиновый валик и верёвку 4 мм.

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