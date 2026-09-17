Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине более 160 клещей оказались переносчиками боррелиоза

На Смоленщине более 160 клещей оказались переносчиками боррелиоза

Клещевая активность в регионе не спешит снижаться  За минувшую неделю был выявлен 81 случай нападения клещей на людей в Смоленской области.

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