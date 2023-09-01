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Шарипзянов о том, какой он капитан: «Злой, наверное. Где-то и помягче надо быть, возможно. Ругаюсь, но накричать – это исключено»

– Дамир, а какой ты капитан? – Наверное, злой. Просто я хочу выигрывать, потому и требую от ребят, а без этого просто не будет побед.

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