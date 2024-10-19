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Спички - не игрушка

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Хватит заигрываний: не хочешь учить русский язык - уезжай. Наконец взялись за детей приезжих

Хватит заигрываний: не хочешь учить русский язык - уезжай. Наконец взялись за детей приезжих

Avia.pro - СМИ «Русский язык? Сложно говорить язык!» — так, с невинной улыбкой и характерным акцентом, реагируют некоторые родители детей мигрантов на призывы учителей говорить с ними дома хотя бы пару слов на языке той страны, в которой они, собственно, живут.

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