Эксперт Щёголева: вычет на ребёнка могут получить оба родителя одновременно

Право на получение налогового вычета на детей имеют граждане Российской Федерации. Воспользоваться им могут родители, усыновители, опекуны и попечители, при этом вычет может одновременно получать каждый из родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Маск: сторонники ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым