Обзор матчей первого дня квалификации Scottish Open 2026

Джек Борвик и Стивен Уордроппер выиграли квалификацию и завоевали себе места в финальной части турнира Scottish Open 2026, сообщает WST Джек Борвик (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Шотландские снукеристы Джек Борвик и Стивен Уордроппер, получившие приглашения от организаторов, уверенно стартовали в первом раунде квалификации Scottish Open 2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым