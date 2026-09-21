Обзор матчей первого дня квалификации Scottish Open 2026

Джек Борвик и Стивен Уордроппер выиграли квалификацию и завоевали себе места в финальной части турнира Scottish Open 2026, сообщает WST Джек Борвик (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Шотландские снукеристы Джек Борвик и Стивен Уордроппер, получившие приглашения от организаторов, уверенно стартовали в первом раунде квалификации Scottish Open 2026.