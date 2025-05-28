День пограничника: как защищают границы РФ в вечной мерзлоте, тайге и на СВО

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. В России 28 мая ежегодно отмечается День пограничника. Профессиональный праздник посвящен сотрудникам и ветеранам пограничной службы и связан с защитой государственной границы.
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