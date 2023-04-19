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Пеп Гвардиола: «Нет ощущения, что «Ман Сити» играл с «Баварией» лучше, чем против «Реала» в прошлом сезоне. Такие матчи – подбрасывание монетки»

Пеп Гвардиола: «Нет ощущения, что «Ман Сити» играл с «Баварией» лучше, чем против «Реала» в прошлом сезоне. Такие матчи – подбрасывание монетки»

Клуб из Манчестера был сильнее по сумме двух матчей (3:0, 1:1) в четвертьфинале и вышел в полуфинал, где встретится с «Реалом».

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