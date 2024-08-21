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  • Лена Мисько
    "Спартак" обыграл ЦСКА в матче звезд в рамках Кубка Игоря Акинфеева, который проходит на стадионе "Родина", передает ...Соболев почти в «...
  • Максим Комаров
    Абаскалю вообще Господь давал указания. Это значения не имеет. Бакаев в заявке, на лавке. Скандала нет, вопросов нет....Соболев почти в «...
  • КУАТ
    - "А выпускать или не выпускать на поле, тренеру решать" - скорее руководство клуба даст тренеру нужную установку.Соболев почти в «...

Соболев почти в «Зените», у Синнера нашли допинг, но не наказали, КДК рассмотрит мат Клаудиньо, ВХЛ отказалась от латиницы, «Барсе» нужны Леау и Кьеза и другие новости

Соболев почти в «Зените», у Синнера нашли допинг, но не наказали, КДК рассмотрит мат Клаудиньо, ВХЛ отказалась от латиницы, «Барсе» нужны Леау и Кьеза и другие новости

1. Соскучились по саге с Соболевым? Похоже, это последняя серия: «Зенит» и «Спартак» близки к договоренности по трансферу форварда.

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;А выпускать или не выпускать на поле, тренеру решать&quot; - скорее руководство клуба даст тренеру нужную установку.
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6 час.
Максим Комаров
Абаскалю вообще Господь давал указания. Это значения не имеет. Бакаев в заявке, на лавке. Скандала нет, вопросов нет. Затупили в Химках.
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6 час.
Лена Мисько
&quot;Спартак&quot; обыграл ЦСКА в матче звезд в рамках Кубка Игоря Акинфеева, который проходит на стадионе &quot;Родина&quot;, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Матч в формате 8x8 (два тайма по 15 минут, далее серия пенальти по 7 ударов) завершился двойной победой &quot;красно-белых&quot; (2:0 - в основное время, 7:6 - по пенальти). В гала-матче приняли участие бывшие &quot;армейцы&quot; Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Александр Гришин и другие, а также экс-спартаковцы Александр Филимонов, Егор Титов, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Дмитрий Хлестов и другие.
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3 час.

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