Соболев почти в «Зените», у Синнера нашли допинг, но не наказали, КДК рассмотрит мат Клаудиньо, ВХЛ отказалась от латиницы, «Барсе» нужны Леау и Кьеза и другие новости

Абаскалю вообще Господь давал указания. Это значения не имеет. Бакаев в заявке, на лавке. Скандала нет, вопросов нет. Затупили в Химках.

Лена Мисько

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче звезд в рамках Кубка Игоря Акинфеева, который проходит на стадионе "Родина", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Матч в формате 8x8 (два тайма по 15 минут, далее серия пенальти по 7 ударов) завершился двойной победой "красно-белых" (2:0 - в основное время, 7:6 - по пенальти). В гала-матче приняли участие бывшие "армейцы" Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Александр Гришин и другие, а также экс-спартаковцы Александр Филимонов, Егор Титов, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Дмитрий Хлестов и другие.