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Удар по аэропорту Черкасс: авиация ВСУ атакует Запорожское направление

Удар по аэропорту Черкасс: авиация ВСУ атакует Запорожское направление

Аэропорт в Черкассах подвергся удару. Именно из этого места авиация ВСУ совершает вылеты, атакуя позиции России на запорожском направлении.

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