Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Мда... 400 кв.км, это 20 км х 20 км.На Украине заявил...
  • Тамара
    Когда в Германии муж женщины звонил в полицию, что его жену насилуют, у нас потешались. Теперь наши мужчины звонят в ...В центре Ростова ...
  • Evgenija Palette
    ни "негативно"... Что в переводе на общечеловеческий - "НЕ ПОДРАЛИСЬ!"...Эрдоган описал пе...

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Рябкову

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Рябкову

Срок федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Сергея Рябкова продлен до 8 июля 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх