Названы шаги для увеличения капитализации фондового рынка

Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение о необходимости удвоить капитализацию фондового рынка страны к 2030 году означает, что по факту, с учетом экономического роста, ей предстоит утроиться.
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