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НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция

НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция

Сегодня, в ночь на 4 октября по московскому времени, в Тампе состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Вашингтон Кэпиталз».

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