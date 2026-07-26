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Пункт-А

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Книжные полки для посетителей появятся во всех астраханских МФЦ

Книжные полки для посетителей появятся во всех астраханских МФЦ

Время ожидания услуги можно будет скрасить приятным чтением и расширением кругозора. В преддверии Дня работника МФЦ, который отмечается в России 27 июля, совместный проект Астраханской областной научной библиотеки им.

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