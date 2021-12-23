Мать, бросившая двух детей замерзать в овраге, сначала их душила — Следственный комитет

В Саратовской области задержана 43-летняя женщина. Уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка с особой жестокостью и покушения на убийство двух малолетних лиц, об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
В Саратовской области задержана 43-летняя женщина. Уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка с особой жестокостью и покушения на убийство двух малолетних лиц, об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
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