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Мать, бросившая двух детей замерзать в овраге, сначала их душила — Следственный комитет

Мать, бросившая двух детей замерзать в овраге, сначала их душила — Следственный комитет

В Саратовской области задержана 43-летняя женщина. Уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка с особой жестокостью и покушения на убийство двух малолетних лиц, об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

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