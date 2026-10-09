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Татар-информ

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«Халяль-экспорт всерьез»: Россия выходит на рынки Ближнего Востока

«Халяль-экспорт всерьез»: Россия выходит на рынки Ближнего Востока

«Агроэкспорт» и Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ подписали соглашение о продвижении отечественной халяльной продукции на рынки Ближнего Востока, Азии и Африки.

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