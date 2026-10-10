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Север Пресс

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Роскачество: владельцам собак следует внимательно читать состав корма

Роскачество: владельцам собак следует внимательно читать состав корма

При выборе корма для собаки стоит смотреть на состав, а не на рекламные обещания. Общие формулировки вроде «мясо» или «субпродукты» без уточнения происхождения и доли должны насторожить, сообщили в Роскачестве.

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