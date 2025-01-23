Ведущие российские политологи объединяются в поддержку социальной архитектуры

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Президент Российского общества политологов (РОП) Андрей Шутов и президент Российской ассоциации политической науки (РАПН) Оксана Гаман-Голутвина сделали совместное заявление.
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