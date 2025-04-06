Киберпанк официально свернул не туда: японцы создали робо-коня

Человечество не одно десятилетие усердно работало над тем, чтобы заменить животных на более совершенных механических созданий, и к чему это все привело? Мало нам было собак-роботов, теперь еще и кони появились.
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