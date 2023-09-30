Aftonbladet: антинатовец сжег куклу Эрдогана перед посольством Турции в Швеции

Житель Швеции Лукас Лундквист, выступающий против вступления своей страны в НАТО, провел перед посольством Турции в Стокгольме демонстрацию с сожжением куклы с лицом президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
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