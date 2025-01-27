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Депутаты назвали необычное условие для разблокировки запрещенных в России соцсетей

Депутаты назвали необычное условие для разблокировки запрещенных в России соцсетей

В Госдуме предложили разблокировать социальные сети, запрещенные в России, но при одном условии. Возможное снятие ограничений предполагается в случае продажи их крупной доли российским инвесторам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.

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