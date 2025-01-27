Депутаты назвали необычное условие для разблокировки запрещенных в России соцсетей

В Госдуме предложили разблокировать социальные сети, запрещенные в России, но при одном условии. Возможное снятие ограничений предполагается в случае продажи их крупной доли российским инвесторам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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