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На Украине «волонтёры» начали закупать польско-чехословацкие бронетранспортёры OT-64 SKOT разработки 1960-х годов

На Украине «волонтёры» начали закупать польско-чехословацкие бронетранспортёры OT-64 SKOT разработки 1960-х годов

Львовские «волонтёры» для местной бригады теробороны приобрели и отремонтировали OT-64 SKOT. Техника устарела не только в физическом плане, что потребовало её восстановления, но и в технологическом, будучи родом из 1960-х годов.

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