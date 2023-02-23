На Украине «волонтёры» начали закупать польско-чехословацкие бронетранспортёры OT-64 SKOT разработки 1960-х годов

Львовские «волонтёры» для местной бригады теробороны приобрели и отремонтировали OT-64 SKOT. Техника устарела не только в физическом плане, что потребовало её восстановления, но и в технологическом, будучи родом из 1960-х годов.
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