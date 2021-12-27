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Экономист Григорьева напомнила, что в декабре пенсионеры получат деньги за январь 2022 года

Экономист Григорьева напомнила, что в декабре пенсионеры получат деньги за январь 2022 года

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022 года.

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