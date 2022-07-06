Российская армия на Украине впервые применила электромагнитный комплекс «Ступор»

Жизнь украинских операторов БПЛА усложняется.Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, впервые применили в бою новые электромагнитные комплексы «Ступор», предназначенные для борьбы с беспилотниками противника.
Жизнь украинских операторов БПЛА усложняется.Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, впервые применили в бою новые электромагнитные комплексы «Ступор», предназначенные для борьбы с беспилотниками противника.
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