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Российская армия на Украине впервые применила электромагнитный комплекс «Ступор»

Российская армия на Украине впервые применила электромагнитный комплекс «Ступор»

Жизнь украинских операторов БПЛА усложняется.Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, впервые применили в бою новые электромагнитные комплексы «Ступор», предназначенные для борьбы с беспилотниками противника.

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