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Тарпищев об Олимпиаде: «Проверка заявки продолжается. Сейчас все зависит от МОК, и сколько будет в итоге наших, всех ли допустят – не знаю»

Тарпищев об Олимпиаде: «Проверка заявки продолжается. Сейчас все зависит от МОК, и сколько будет в итоге наших, всех ли допустят – не знаю»

«Заявку мы отдали, ее проверка продолжается. Сейчас все зависит от МОК, и сколько будет в итоге наших, всех ли допустят – не знаю.

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