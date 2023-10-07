Алискеров получил нового соперника на UFC 294 после снятия Имавова

Турнир состоится в Абу-Даби 21 октября.Турнир состоится в Абу-Даби 21 октября.Боец UFC Нассурдин Имавов снялся с поединка против россиянина Икрама Алискерова на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября, сообщает журналист Марсель Дорфф.