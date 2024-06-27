Цюрих хочет принять «Евровидение-2025»

Город подает заявку, чтобы принять мероприятие, сообщает корреспондент УтроNews. «Евровидение» предоставит Цюриху возможность предстать в качестве открытого миру города культуры и привлекательного туристического направления», - считают местные власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии