В России сливочное масло стало лидером по фальсификации в 2024 году

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что производителям некачественной молочной продукции будут доначислять налоги В России среди молочной продукции наибольшее количество фальсификата выявили в сливочном масле.
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