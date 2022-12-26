Вечерняя Москва

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Лавров заявил о попытках Киева втянуть США и НАТО в лобовое столкновение с Россией

Лавров заявил о попытках Киева втянуть США и НАТО в лобовое столкновение с Россией

Киевский режим пытается еще глубже втащить Соединенные Штаты и других членов Североатлантического альянса (НАТО) в конфликт на Украине, рассчитывая на их лобовое столкновение с Россией, заявил ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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