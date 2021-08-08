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Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара результативно выступил на Первенстве России по стрельбе из лука

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара результативно выступил на Первенстве России по стрельбе из лука

В блочном луке рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Денис Красюков показал лучший результат в команде и выиграл бронзовую медаль в личном зачете.

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